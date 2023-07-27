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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل والقدس

27 تموز / يوليو 2023 09:05

أرشيف
أرشيف

الضفة الغربية - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من الخليل، ومخيمي الفوار والعروب، وبلدة دورا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خير أبو عيشة من مدينة الخليل، ومحمد فتحي شحادة من مخيم العروب شمالاً، وأحمد حازم أبو عوض من مخيم الفوار، ويوسف فتحي ربعي من بلدة دورا جنوباً، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شاباً مقدسياً من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الرام، واعتقلت الشاب شادي أبو غربية من منزله.

يشار إلى أن الأسير أبو غربية هو شقيق الأسرى فادي وأحمد ومجد أبو غربية.

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