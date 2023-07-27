أغرب نكهات الشوكولاتة.. بالنمل والكاري

يوم الشوكولاتة العالمي، الذي يوافق 7 يوليو من كل عام، التي تعتبر الحلوى المفضلة لدى الكثيرون، فهي الراعي الرسمي للمناسبات السعيدة، كما أنها ستكون صديقتك التي تساعدك على تغير حالتك المزاجية بمجرد تناولها.

هناك كثير من النكهات الكثير والمختلفة للشوكولاتة حول العالم، حيث يختار الفرد النكهة المفضلة له بناء على حالته المزاجية، سواء كان يرغب في تناولها مع القهوة فحتماً ستكون الشوكولاتة الداكنة اختيارك المناسب.

سنطلعك في التقرير المرفق بالألبوم على أغرب نكهات للشوكولاتة، تلك النكهات الغريبة ستجعلك تنسى الطعم الأصلي للشوكولاتة بمجرد تخيلها، وفقًا لما جاء في موقع IndiaTimes.

أغرب نكهات الشوكولاتة في العالم

شوكولاتة بنكهة البطاطا الحلوة

هذا النوع من الشوكولاتة المتواجد في اليابان، من خلال مزج هريس البطاطا الحلوة مع الشوكولاتة، حيث جاءت هذه الفكرة للأشخاص الذين لا يفضلون تناول النشويات بشكل صريح، قررت أحد الشركات تقديم البطاطا الحلوة بالشوكولاتة للاستفادة منها.

شوكولاتة بنكهة اللحم المقدد

لعشاق اللحم المقدد، يمكنك الأن الجمع بين الحادق والحلو، عند تناول نكهة الشوكولاتة باللحم المقدد، التي تعتبر من النكهات الغريبة للشكولاتة في العالم.

يتم وضع اللحم المقدد المقرمش مع الشوكولاتة، كبديل للمكسرات وغيرها من المسليات التي يتم وضعها مع الشوكولاتة، برأيك هل ستكون مذاقها جيد؟

شوكولاتة بنكهة فرنش توست

فرنش توست أو French toast، الذي يعتبر من أشهر الحلويات حول العالم، لتميزه بمذاق جيد ونكهات بسيطة وجيدة.

الأن يمكنك تناول الشوكولاتة بنكهة فرنش توست، من خلال وضع المكونات المستخدمة عند تحضير الفرنس توست، ستلاحظ وجود القرفة والكثير من الحليب مع القليل من جوزالطيب.

شوكولاتة بنكهة بودرة الكاري

بمجرد التحدث عن بودرة الكاري، سرعان سيأتي في ذهنك الهند، حيث تم ابتكار نكهة جديدة للشوكولاتة من خلال وضع بودرة الكاري الحارة مع الشوكولاتة الداكنة.

تعتبر من ضمن الأنواع الأكثر مبيعًا في العالم، إذ يعتاد البعض على تناولها عند اتباع نظام غذائي، للتخلص من السموم الزائدة في الجسم، بفضل بودرة الكاري الحارة.

شوكولاتة بنكهة الفول السوداني والكاتشب

الفول السوداني يبدو نكهة طبيعية مع الشوكولاتة، لكن في حالة مزج الكاتشب معهم سيكون حتما الوضع غير طبيعي.

نكهة الشوكولاتة بالفول السوداني والكاتشب، من ضمن النكهات المتواجدة في الولايات المتحدة الامريكية، تصنف من ضمن أغرب النكهات في العالم.

شوكولاتة بنكهة الشطة المكسيكية

يتم تسميتها باسم Red Fire، بسبب احتوائها على كمية عالية من الشطة، إذ بمجرد تناولها ستشعر بأن هناك نيران خارجة من أذنيك.

يتم استخدام الشوكولاتة الداكنة في هذا النوع، مع حبوب الشطة المكسيكية الحارة، هل تتخيل المزيج بينهما؟

شكولاتة بنكهة طحالب البحر

يتم إعداد هذا النوع من الشوكولاتة، للذين يعانون من مشكلات فيمن منتجات الألبان، التي تسبب لهم الحساسية المفرطة.

لذلك يتم استخدام 80 في المئة من بودرة الكاكاو، مع الفلفل الحار وطحالب البحر، التي تعتبر من ضمن أغرب نكهات الشوكولاتة في العالم.

شوكولاتة بنكهة النمل

نعم كما قرأت عزيزي القارئ، جاءت هذه الفكرة بسبب الصغار، الذين كانوا يعتادون على تناول النمل في مرحلة الصغر، دون علمهم أن هذه الحشرات مضرة، لذلك قررت أحد الشركات استرجاع الماضي من جديد، من خلال اختيار النمل الحقيقي ليصبح نكهة للشوكولاتة.

شوكولاتة بنكهة الشاي الأخضر

يمكنك إنقاص الوزن وتناول الشوكولاتة في آن واحد، من خلال تناول الشوكولاتة بنكهة الشاي الأخضر، المتواجدة في اليابان، التي تعتبر من الأنواع الغريبة على مستوى العالم.

شوكولاتة بنكهة الشاي الأخضر، تعتبر من الأنواع الغنية بالفوائد العالية، نتيجة احتواء الشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر، على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم.

شوكولاتة بنكهة السيجار

من أكثر الأنواع الغريبة للشوكولاتة، الذي يتم دمج نكهة السيجار معها، فيمن ضمن النكهات المفضلة لمحبي النيكوتين.

يتم نقع أوراق السيجار، ثم بعد ذلك استخدامه مع الشوكولاتة، حتى يكون خليط كاكاو خام بنكهة السيجار الفخم.

شوكولاتة بنكهة السجائر وصوص الكراميل المالح

من ضمن الأنواع التي تعتبر غريبة للغاية، إذ يتم الاستعانة بمادة النيكوتين في هذه النكهة، مع إضافة صوص الكراميل المالح، حتى يكون خليط من الشوكولاتة والسجائر والكراميل، فما رأيك بهذه النكهة؟

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شوكولاتة بنكهة حليب الجمل

تم ابتكار هذه النكهة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استخدام حليب الإبل في الكثير من الصناعات، التي كانت من ضمنها الشوكولاتة الفاخرة.

شوكولاتة بنكهة المشروم

يتم الاستعانة بمشروم شيتاكي في هذه الوصفة، من خلال استخدام الفطر بعد تجفيفه وتكسيره لشرائج صغيرة، ثم يخلط مع الشوكولاتة، لتصبح الشوكولاتة بنكهة الفطر.

شوكولاتة بنكهة دم الخنزير

التي تقدم في الهالوين، حيث تعتبر من أكثر النكهات الغريبة في الشوكولاتة، حيث يتم وضع دماء الخنزير مع الشوكولاتة والقرفة، بالإضافة إلى الفلفل الإسباني المدخن.