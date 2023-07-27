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حماس: اقتحام وزراء حكومة الاحتلال الأقصى تصعيد خطير

27 تموز / يوليو 2023 09:29

غزة - وكالة الرأي:

أكدت حركة "حماس" أن الاقتحامات الواسعة والمستمرة من صباح اليوم من المستوطنين ووزراء في حكومة الاحتلال، تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن هذه الاقتحامات استفزاز لمشاعر كل شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، واستهتار من الاحتلال بالمنظومة العربية الرسمية والشعبية.

وشدد قاسم على أن شعبنا سيدافع عن هوية المسجد الأقصى المبارك ويحافظ على إسلاميته وعروبته مهما بلغت التضحيات، فالأقصى كان دائماً مفجر الثورات والانتفاضات.

وأضاف أن شعبنا لن يسمح للعدو بتمرير مخططاته في المسجد الأقصى، وكل شواهد التاريخ تؤكد أن شعبنا الباسل لا يمرر جرائم الاحتلال بحق مقدساته.

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