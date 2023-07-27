الزراعة: توصيات لحماية ‏محصول العنب من تأثيرات التغيرات المناخية

أوصى مزارعون وخبراء زراعيون واقتصاديون بتدخلات مشتركة لحماية محصول العنب في فلسطين من تأثيرات التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال ورشة نفذها اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع وزارة الزراعة بمدينة غزة.
من جانبه، أشار م. وائل ثابت مدير عام الارشاد خدمات المزارعين في وزارة الزراعة، إلى ضرورة اتباع اجراءات مهمة لتحسين الانتاج وتقليل الخسائر، والعمل على ادخال أصناف جديدة من العنب تتكيف مع طقس وتربة وملوحة المياه.
وطالب بوجود دراسة تحليلية للتأثيرات المناخية على المحاصيل المختلفة، والحث على الاستفادة من تجارب الاخرين بهذا السياق.
من جانب آخر، أوضح ثابت أن تأثير التغيرات المناخية لم يقتصر على قطاع الزراعة، بل وصل الى قطاع الدواجن ، ما أدى الى نفوق اعداد كبيرة جراء موجات الحر المختلفة.
بدوره، أكد مدير دائرة البستنة الشجرية في وزارة الزراعة م.محمد ابوعودة، أن التغيرات المناخية أدت الى انخفاض ملموس في انتاج العنب بالموسم الحالي.
وبين أبوعودة أن مساحة الأراضي المزروعة بالعنب في قطاع غزة تقدر بحوالي 7000 دونم، منها 6000 دونم مثمرة، مرجحاً أن يصل اجمالي انتاج العنب في الموسم الحالي الى 4000 طن من الأصناف المختلفة.
وفي السياق، أكد المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي محمد البكري، أن التغير المناخي لم يقتصر على محصول العنب في قطاع غزة، بل أثر على محاصيل أخرى مهمة مثل الزيتون واللوزيات.
وشدد البكري ضرورة توحيد الجهود لمساعدة المراعين في تجاوز الخسائر وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً الى أن قطاع غزة يتأثر بارتفاع معدل الرطوبة ما يؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية.