تعليم شرق خان يونس يُكرم أوائل الثانوية العامة2023

خانيونس- وكالة الرأي:

نظّمت مديرية التربية والتعليم في شرق خان يونس حفلًا لتكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بالتعاون مع منتدى الأمة للتنمية.

جاء ذلك، بحضور د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، وأ. محمد العسولي مدير التربية والتعليم، والنائب الفني د. أسماء أبو موسى، والنائب الإداري أ. منار أبو خاطر، وحضور عدد من ممثلي المجلس التشريعي والفصائل وأولياء الأمور.

وخلال كلمته أوضح العسولي أن تكريم هذه الكوكبة من طلبتنا المتفوقين في امتحان الثانوية العامة جاء تقديرًا واعترافًا منا لما تتحقق في هذا اليوم من الأحلام التي رسمت بالعزم والإرادة.

من جانبه هنأ القدرة النجوم الأوائل وذويهم مثمنًا جهودهم الكبيرة التي بذلت طيلة العام الدراسي؛ سيما أن هذا النجاح خرج من رحم المعاناة والظروف الصعبة، كما أثنى على إدارات المدارس ومعلميها في متابعة الطلبة.

بدورها عبرت الطالبة علا أبو عنزة _ الأولى على مستوى الوطن والمديرية الفرع العلمي _ عن سعادتها نيابة عن كلمة المتفوقين، وأثنت على جميع من ساهم بتحقيق آمالهم من أهل ومعلمين، مؤكدةً أنهم جيل يحبون العلم وهم من يصنعون المستقبل بقوتهم وعزيمتهم على النجاح.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والتراثية الهادفة، وفي الختام تم تقديم الهدايا والدروع للمتفوقين، كما تم تكريم الطالب المتفوق قصي كرم أبو ريدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.