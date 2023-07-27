نادي الأسير: 1132 معتقل إداري في سجون الاحتلال

الضفة المحتلة-الرأي:

قال نادي الأسير: "إنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ – أي الاعتقال بذريعة وجود ملف سري-، مستهدفة بذلك كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال، ووفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر حزيران المنصرم (1132) معتقًلا إداريًا، منهم (18) طفلًا، و(3) من الأسيرات".

وأكد النادي في بيان له، أنّ هذه الأعداد لم نشهدها منذ 20 عامًا، حيث أصدر الاحتلال حتّى نهاية حزيران المنصرم (1608) أوامر، منها (813) أمر جديدًا، و(795) أمر تجديد، وخلال الشهر الجاريّ، أصدر الاحتلال العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، التي طالت بشكل أساس معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى أنّ جيلًا جديدًا، بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه.

وأشار إلى أنّ قضية الاعتقال الإداريّ، كانت أبرز القضايا التي فرضت متغيرات كبيرة منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاريّ، وكان نادي الأسير قد استعرض العديد من حالات الاعتقال الإداريّ مؤخرًا، في ظل التصعيد الغير مسبوق مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.

وأكد النادي، أنّ محاكم الاحتلال تواصل من ترسيخ هذه الجريمة، كما عملت تاريخيًا وما تزال حتّى اليوم، من خلال محاكمها الصورية.

وجدد نادي الأسير دعوته إلى ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداريّ، علمًا أنّ نحو 60 أسيرًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، كمحاولة مستمرة للنضال ضد هذه الجريمة.