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الدعليس يُهاتف عائلة قوطة ويطلعها على سير الإجراءات المتخذة

27 تموز / يوليو 2023 04:31

غزة-الرأي:

هاتف رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، أ. عصام الدعليس ذوي الفقيد "شادي أبو قوطة" مقدما التعازي بوفاته، داعيا بالرحمة والمغفرة للفقيد والصبر وحسن العزاء لأهله ومحبيه.

ووضع الدعليس العائلة في صورة سير الإجراءات المتخذة بخصوص الواقعة، وأبلغهم بتشكيل لجنة التحقيق، التي باشرت عملها جنبا إلى جنب مع إجراءات النيابة العامة، مؤكدا على وقوف المؤسسة الحكومية أمام مسئولياتها، وصولا لإنفاذ كامل توصيات لجنة التحقيق.

وفي ذات السياق، اجتمع الدعليس بلجنة التحقيق التي يرأسها وكيل وزارة العدل، داعيا إياها لاستشعار جسامة المهمة الملقاة على عاتقها، ومؤكدا دعمه الكامل لها في سبيل إحقاق الحق وتحديد المسئوليات وسرعة إنجاز أعمالها في المدة المحددة.

وكانت قد باشرت النيابة العامة، تحقيقاتها في وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة، البالغ من العمر 48 عاماً، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخانيونس.

وأعلن في وقت سابق، رئيس بلدية خانيونس والمجلس البلدي، عن استقالتهم بعد حادثة وفاة المواطن شادي قوطة، وتحملهم للمسؤولية أمام هذا الحدث الأليم.

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