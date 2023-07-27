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الاحتلال يعلن العثور على بقايا صاروخ "قسام 1" قرب جنين

27 تموز / يوليو 2023 07:34

قسام 1
قسام 1

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عثوره على بقايا صاروخ أطلق من شمال الضفة المحتلة باتجاه مستوطنات الشمال، وأعلنت كتيبة العياش أنها أطلقته وهو من طراز "قسام 1" محلي الصنع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن قوة من الجيش قامت بتمشيط المناطق المحاذية للسياج الحدودي شمالي جنين بعد إعلان مجموعات تابعة لكتائب القسام عن إطلاقها صاروخاً تجاه كيبوتس "بار أون" شمال جنين، حيث عثر على بقايا الصاروخ داخل مناطق السلطة الفلسطينية.

ووفق الإذاعة فإن الصاروخ حلّق عشرات الأمتار قبل سقوطه، حيث عثر كذلك على قاعدة الإطلاق.

فيما دعا مراسل القناة "13" ألموغ بوكير إلى التعامل بأهمية بالغة مع تكرار إطلاق الصواريخ على المناطق المحاذية لجنين، محذراً من أن التهاون بذلك سيخلق "غلاف جنين" بما يشبه غلاف غزة حالياً.

بينما يدور الحديث عن خامس عملية إطلاق للصواريخ من شمال جنين باتجاه المستوطنات القريبة.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتيبة العياش"، يوم الخميس، عن إطلاق صاروخ "قسام 1" باتجاه مستوطنة "رام اون" في غلاف جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة.

صفا.

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