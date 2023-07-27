وفد من الزراعة يبحث التعاون المشترك مع كلية فلسطين التقنية

غزة-الرأي:

زار وفد من وزارة الزراعة الفلسطينية مقر كلية فلسطين التقنية وسط قطاع غزة،ضمَ كلًا من م. محمد أبو عودة مدير دائرة البستنة الشجرية،و م.حسام عمارة، مدير دائرة مكافحة الآفات، وم. أسامة الشيخ عيد رئيس قسم الحمضيات.

وكان في استقبال الوفد عميد الكلية،د. هيثم عايش وبرفقته كوكبه من الأساتذة والمحاضرين.

وبحث وفد الزراعة سبل التعاون المشترك بين الكلية والزراعة، وتقديم محاضرات علمية، يستفيد منها طلبة التخصصات الزراعية في الكلية.

ورحب د. عايش بالوفد،مقدما شكره، لوزارة الزراعة على تعاونها المستمر والمتواصل مع الكلية،لتوعية وتثقيف الطلبة، وتنمية مهاراتهم العملية وتسخير إمكانياتهم لخدمة الطلبة وتدريبهم.

بدوره، شدد م.محمد أبوعوده،على أهمية البرامج المهنية الزراعية وتخصصاتها داخل الكلية وأهمية الدور الذي تلعبه بالمساهمة في تطوير القطاع الزراعي.

وخلال الزيارة،تم تقديم محاضرة علمية للطلبة،قدمها مهندسو الوزارة،تمحورت حول استخدام برنامج المكافحة المتكاملة باستخدام المصائد كبديل عن المبيدات الكيميائية.

