16 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة الماضية، وسجلت 16 عملاً مقاوماً، تنوعت بين إطلاق صواريخ وإطلاق نار وتصد للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة واندلاع مواجهات.

ووثق مركز معلومات فلسطيني، عملية إطلاق صواريخ وعمليتي إطلاق نار وحالة إلقاء زجاجات حارقة وإحراق موقع عسكرية وتصدٍ للمستوطنين و10 مواجهات في أنحاء متفرقة من الضفةِ.

وأطلق مقاومو القسّام من كتيبة العياش صاروخًا باتجاه غلاف جنين، حيث كانت عملية الإطلاق الخامسة، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة يعبد.

وفي الخليل، استهدف المقامون قوات الاحتلال بصلياتٍ من الرصاص قرب مستوطنة كرمي تسور، وأحرق الثوار نقطة عسكرية في مخيم العروب، الذي شهد أيضًا مواجهات تخللها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال، كما اندلعت مواجهات في بيت أمر.

واستهدف المقامون قوات الاحتلال في مخيم عين بيت الماء في مدينة نابلس بصلياتٍ من الرصاص، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في عصيرة القبلية وبيتا تخللها إلقاء حجارة وتصد للمستوطنين.

واندلعت مواجهات عنيفة في عين قينيا والبيرة برام الله حيث تخللها عمليات إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال الصهيوني.

وشهدت مدينة قلقيلية اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الصهيوني تخللها عمليات إلقاء حجارة.