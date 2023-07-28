تويتر تسمح لمشتركى Blue بتنزيل مقاطع الفيديو

قامت شركة الوسائط الإجتماعية تويتر - التي تسمى الآن X - بتحديث منشور في مركز المساعدة بعنوان "كيفية مشاركة مقاطع الفيديو ومشاهدتها على تويتر"، في هذا التحديث أكدت الشركة أنه يمكن لمشتركي Blue تنزيل مقاطع الفيديو، كمل أضافت حدًا عمريًا لتنزيل مقاطع الفيديو من النظام الأساسي.



وسيظل خيار التنزيل معطلاً للحسابات التي يحتفظ بها المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، علاوة على ذلك إذا كان المستخدم الذي قام بتحميل الفيديو على وجه التحديد لا يريد أن يقوم المستخدمون الآخرون بتنزيل الفيديو، فلن يتمكن المستخدمون من القيام بذلك غرض. أيضًا، إذا تم تعيين حساب اشتراك Twitter Blue على خاص، فلن يتمكن كل مستخدم من مشاهدة الفيديو ناهيك عن تنزيله.



ستتوفر مقاطع الفيديو على هذه الحسابات فقط للمستخدمين الذين تم السماح للمشترك المدفوع بمتابعتها، حيث يمكنهم أيضًا اختيار السماح بتنزيل مقاطع الفيديو المحددة، ومع ذلك لم تذكر صفحة الشركة المحدثة كيفية تعطيل التنزيل لكل تغريدة.



بدأت تويتر أيضًا في السماح لمستخدمي Blue بتحميل مقاطع فيديو مدتها ساعتان، لكن هذه الميزة تسببت بمشكلة للشركة، حيث قام بعض المستخدمين بتحميل أفلام كاملة، مثل Super Mario Bros الذي تم إصداره هذا العام على المنصة.



يمكن لمثل هذه الميزة أن تسبب مشاكل قانونية للشركة إذا لم تضف إمكانيات الإشراف التي يمكنها التعامل مع المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.



يحاول ماسك تحويل تويتر إلى تطبيق رائع سيصبح أيضًا أكثر جاذبية لمنشئي المحتوى، نفذت الشركة مؤخرًا مشاركة أرباح الإعلانات للمنصة.



ستساعد إضافة ميزة تنزيل الفيديو X على التنافس مع منصات مشاركة الفيديو الأخرى مثل TikTok و Instagram، وتسمح كلتا منصات الوسائط الاجتماعية هذه للمستخدمين بتنزيل مقاطع الفيديو.

