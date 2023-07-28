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"45 ألف "مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

28 تموز / يوليو 2023 02:19

"45 ألف "مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

 وقالت مصادر مقدسية:" إن نحو 45 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

 واحتجزت قوات الاحتلال عدداً من الشبان في منطقة باب العامود خلال توجههم للمسجد الأقصى.

  وشاركت أعداد كبيرة من النساء في إعمار المسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاة الجمعة في باحاته ومصلياته.

 ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم خلال الخطبة للهجرة إلى المسجد الأقصى، وشد الرحال للرباط والصلاة فيه.

وأفتى الشيخ سليم بأن الهجرة من القدس حرام شرعا، والهجرة إلى المسجد الأقصى والرباط فيه واجب على كل مسلم، داعياً لعدم ترك شبر فيه دون رباط لأنه آخر حصونهم الذي تحيط به الأخطار من كل جانب.

وطالب خطيب الأقصى أهل القدس وفلسطين بالتنافس في الهجرة الى القدس، والسكن فيها والحذر من تسريب العقارات لأن من سرب ليس من المسلمين.

وأكد الشيخ سليم، أن الثبات والرباط في الأقصى يحطم كل المؤامرات والمؤتمرات التي تعقد للمكر بالقدس والمسجد الأقصى. 

 وقال الشيخ سليم إن القضية الفلسطينية ستبقى حية في قلوب المسلمين، الذين لا حياة ولا وجود لهم دون الأقصى فهو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وأرض رباط لنا حتى تقوم الساعة.

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