وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": " تفوق أبناءنا يرسم طريق التحرير ويزيد العزيمة بمواجهة التحديات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يُكرّم طلبته المتفوقين في " التوجيهي" وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارةالتعليم يُكرم الطالب صاحب الإرادة محمد أبو الخير وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يشرعون بتوسيع البؤرة الاستيطانية في عين شبلى وكالة الرأي الفلسطينية "45 ألف "مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحطم محتويات مدرسة جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 7 إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية تويتر تسمح لمشتركى Blue بتنزيل مقاطع الفيديو وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إعداد Apple Watch لأحد أفراد العائلة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تعيين خلفية مخصصة للدردشات على هواتف iPhone
أخبار » الأخبار الحكومية

وكيل وزارةالتعليم يُكرم الطالب صاحب الإرادة محمد أبو الخير

28 تموز / يوليو 2023 02:30

وكيل وزارةالتعليم يُكرم الطالب صاحب الإرادة محمد أبو الخير
وكيل وزارةالتعليم يُكرم الطالب صاحب الإرادة محمد أبو الخير

غزة-وكالة الراي 
رسم الطالب محمد أبو الخير من مديرية تعليم رفح لوحة فريدة وقصة جميلة بتحديه لمرض السرطان والإعاقة، ودرس واجتهد وحقق النجاح في الثانوية العامة 2023.

بدوره، قام وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى بتكريم الطالب محمد أبو الخير خلال احتفال أوائل التوجيهي برفح.

وأوضح أبو ندى أن الوزارة تعبر عن فخرها واعتزازها بالطلبة أصحاب الهمم مثل الطالب محمد الذين يتحدون الصعاب من أجل تحقيق طموحاتهم.

وعبّر الطالب محمد عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم العالي التي رعت مسيرته العلمية خلال سنوات المرحلة الأساسية والثانوية وصولاً لمنصات تتويج المتفوقين.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي عملت على تكريم جميع الطلبة من فئة ذوي الإعاقة الذين تفوقوا في الثانوية العامة وذلك في احتفالات الوزارة أو المديريات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مؤسسة "الياسين" تكرم الناجحين بـ "التوجيهي" ويحملون اسم "أحمد ياسين"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟