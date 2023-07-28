وكيل وزارةالتعليم يُكرم الطالب صاحب الإرادة محمد أبو الخير

غزة-وكالة الراي

رسم الطالب محمد أبو الخير من مديرية تعليم رفح لوحة فريدة وقصة جميلة بتحديه لمرض السرطان والإعاقة، ودرس واجتهد وحقق النجاح في الثانوية العامة 2023.

بدوره، قام وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى بتكريم الطالب محمد أبو الخير خلال احتفال أوائل التوجيهي برفح.

وأوضح أبو ندى أن الوزارة تعبر عن فخرها واعتزازها بالطلبة أصحاب الهمم مثل الطالب محمد الذين يتحدون الصعاب من أجل تحقيق طموحاتهم.

وعبّر الطالب محمد عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم العالي التي رعت مسيرته العلمية خلال سنوات المرحلة الأساسية والثانوية وصولاً لمنصات تتويج المتفوقين.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي عملت على تكريم جميع الطلبة من فئة ذوي الإعاقة الذين تفوقوا في الثانوية العامة وذلك في احتفالات الوزارة أو المديريات.

