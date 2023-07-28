"هنية": " تفوق أبناءنا يرسم طريق التحرير ويزيد العزيمة بمواجهة التحديات

غزة-وكالة الرأي

كرم مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية ما يقارب من (240) طالب وطالبة من المتفوقين ممن حصلوا على معدل 90 ٪ فما فوق ،بدرع التفوق ومكافأة مالية لكل المتفوقين، كما جرت العادة كل عام تقديرا للأسرة الرياضية.

جاء ذلك خلال أمسية نظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة ،مساء أمس الخميس، في استاد فلسطين الرياضي.

وتجلت أجواء الفرح والسعادة على محيا المتفوقين في الثانوية العامة وعائلاتهم في أمسية جمعت الأسرة الرياضية في حفل كبير حضره ما يزيد عن (1000) من الشخصيات الرياضية والوطنية ورؤساء الأندية والاتحادات وأهالي الطلاب والطالبات المكرمين، وامتزجت أهازيج التراث الشعبي على وقع الدبكة والدحية الفلسطينية فاختلطت معها مشاعر الفرح والفخر بما حققه الطلاب المتفوقون من نتائج مميزة.

وحضر الحفل محافظ غزة الوزير إبراهيم أبو النجا والدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية و الدكتور يحيي الخطيب المدير العام بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة والعديد من الشخصيات.

بدوره، عبر عبد السلام هنية عن شكره لكل الحضور من القامات الرياضية والإعلاميين وعائلات الطلبة المتفوقين، ونقل تحيات والده إسماعيل هنية رئيس الوزراء الأسبق، وشكر دعمه للرياضة، مشيداً بدعم عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي للجهد الموحد للمجلس ولتطوير الرياضة، وقال": هذا الاحتفال في يوم من أيام العلم ومن أيام الفرح بالإنجاز والجهد الكبير الذي سهر عليه كل طالب لينال أعلى درجات التفوق والنجاح".

وأضاف هنية قائلا :"الرياضي المتميز هو أيضا في العلم مميز لأن الأندية صنعت العلماء والقادة، الأندية هي قلاع للثورة والنضال والعلم، إنه ليوم سعيد يوم لأقمار فلسطين الذين هم وسام على صدور الحركة الرياضية الفلسطينية".

وتابع :أن هذا التفوق الذي حققه الرياضيون وأبناءهم يرسم معالم طريق الحرية وتحرير الوطن، ويزيد من ثقة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتحدي كافة أشكال العدوان والظلم.

بينما وجهت سجى هنية في كلمة المتفوقين شكرها للمجلس الأعلى للشباب ولمساعد الأمين العام، وعبرت عن سعادتها وزملائها المكرمين بالمشاركة في الحفل ونيل هذه الفرصة للتكريم بحضور عائلاتهم.