وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": " تفوق أبناءنا يرسم طريق التحرير ويزيد العزيمة بمواجهة التحديات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يُكرّم طلبته المتفوقين في " التوجيهي" وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارةالتعليم يُكرم الطالب صاحب الإرادة محمد أبو الخير وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يشرعون بتوسيع البؤرة الاستيطانية في عين شبلى وكالة الرأي الفلسطينية "45 ألف "مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحطم محتويات مدرسة جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 7 إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية تويتر تسمح لمشتركى Blue بتنزيل مقاطع الفيديو وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إعداد Apple Watch لأحد أفراد العائلة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تعيين خلفية مخصصة للدردشات على هواتف iPhone
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير "أبو طبيخ "يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

28 تموز / يوليو 2023 02:49

دخل الأسير محمد أبو طبيخ، اليوم الجمعة، عامه الـ 22 في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

بدوره، أوضح نادي الأسير أنّ  محمد صبحي محمد أبو طبيخ  (42 عامًا) من مدينة جنين  اعتقل أول مرة عام 1999، بعد أن أنهى السنة الأولى من دراسته الجامعية، وحُكم بالسّجن لمدة عام ونصف.

وأشار النادي إلى أنّ  الاحتلال أعاد اعتقال أبو طبيخ عام 2002، وقد واجه تحقيقا طويلا وقاسيا في مركز تحقيق "الجلمة" استمر لمدة 100 يوم، وبعد عامين من اعتقاله أصدر الاحتلال بحقه حُكما بالسجن المؤبد و15عاما، وبقيت عائلته محرومة من زيارته نحو أربعة أعوام.

ولفت النادي إلى أنّ الأسير أبو طبيخ  تمكن خلال سنوات أسره من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، وبكالوريوس في التاريخ.

وتمكن الأسير من إتقان اللغتين الإنجليزية والعبرية، وأصدر كتابا بعنوان "درب الصادقين".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مؤسسة "الياسين" تكرم الناجحين بـ "التوجيهي" ويحملون اسم "أحمد ياسين"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟