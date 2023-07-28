الأسير "أبو طبيخ "يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد أبو طبيخ، اليوم الجمعة، عامه الـ 22 في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

بدوره، أوضح نادي الأسير أنّ محمد صبحي محمد أبو طبيخ (42 عامًا) من مدينة جنين اعتقل أول مرة عام 1999، بعد أن أنهى السنة الأولى من دراسته الجامعية، وحُكم بالسّجن لمدة عام ونصف.

وأشار النادي إلى أنّ الاحتلال أعاد اعتقال أبو طبيخ عام 2002، وقد واجه تحقيقا طويلا وقاسيا في مركز تحقيق "الجلمة" استمر لمدة 100 يوم، وبعد عامين من اعتقاله أصدر الاحتلال بحقه حُكما بالسجن المؤبد و15عاما، وبقيت عائلته محرومة من زيارته نحو أربعة أعوام.

ولفت النادي إلى أنّ الأسير أبو طبيخ تمكن خلال سنوات أسره من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، وبكالوريوس في التاريخ.

وتمكن الأسير من إتقان اللغتين الإنجليزية والعبرية، وأصدر كتابا بعنوان "درب الصادقين".