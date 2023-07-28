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مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في منطقة برك سليمان

28 تموز / يوليو 2023 03:24

مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في منطقة برك سليمان
مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في منطقة برك سليمان

الضفة المحتلة-الرأي:

أدى مواطنون صلاة الجمعة في منطقة برك سليمان السياحية، جنوب بيت لحم، رفضا لاقتحامات المستوطنين المتكررة للمنطقة.

وأقيمت الصلاة قرب البركة الثالثة، قبالة البؤرة الاستيطانية "أم محيمدين" المقامة عنوة على أراضي المواطنين.

وأكد خطيب الجمعة أهمية تكاتف الجهود لمناهضة الاستيطان وقطع الطريق أمام المستوطنين وقوات الاحتلال لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الأرض وتوسيع فعاليات المقاومة الشعبية لتشمل كافة المناطق المهددة بالاستيطان .

وبعد انتهاء الصلاة، اعتصم المواطنون في المكان ورفعوا علم فلسطين، وسط ترديد الهتافات الوطنية.

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