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إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة المحتلة

28 تموز / يوليو 2023 03:33

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر محلية ان عدد من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في  قرية بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوبا.

واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأجبرت أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاق أبوابها، واعتدت قوات الاحتلال على الشاب عنان أبو هنية في البلدة، قبل أن تعتقله.

وأشارت تلك المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة عشوائية وسط الشارع الرئيس في البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، بذريعة تعرض أحد جنودها لمحاولة دعس.

  وأصيب شابان بالرصاص المعدني، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ما أدى لإصابة مواطنيَّن بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

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