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البحرين تعلن عن تأجيل زيارة وزير خارجية الاحتلال

28 تموز / يوليو 2023 03:40

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي

وكالات-الرأي:

زعمت قناة "كان العبرية"، مساء الجمعة، أن دولة البحرين أجلت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لأراضيها والتي كانت مقرر الأسبوع القادم.

ووفقاً للقناة العبرية، رأى معلقون أن سبب إعلان البحرين عن تأجيل زيارة وزير الخارجية "إيلي كوهين"، والتي كانت مقررة الأسبوع القادم هو قيام ايتامار بن غفير امس بزيارة للحرم القدسي الشريف.

ويُذكر أن عدد زيارات كبار المسؤولين "الإسرائيليين" للدول العربية سجّل خلال الأشهر الستة الأولى لولاية الحكومة الحالية، هبوطا حادا بالمقارنة من نفس الفترة من ولاية حكومة بينِت – لابيد.

ولم يزر وزير الدفاع يؤاف غالانت اي دولة عربية، بينما زار سلفه بيني غانتس كلا من المغرب والبحرين.

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