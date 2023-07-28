الاحتلال يستهدف مركبة بزعم نتنفيذ عملية دهس جنوب نابلس

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت مصادر عبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن قوات جيش الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة، بزعم الاشتباه بنية سائقها تنفيذ عملية دهس في حوارة جنوب نابلس.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن قوة عسكرية تلاحق سيارة يشتبه في أنها حاولت دهس جنود في حوارة جنوب نابلس.