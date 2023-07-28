تعليم الشمال يختتم المخيم القرآني "بناة الغد ورَواء الروح"

غزة-وكالة الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، المخيم القرآني "بناة الغد ورَواء الروح" بمدرسة تل الزعتر الثانوية للبنات، بحضور مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومشرف اللغة العربية أ. محمود بعلوشة، والمعلمات القائمات على المخيم أ. إيناس حمودة و أ. مي الزعنون.

بدوره ، وجه أ. صالحة رسالة شكر للمعلمات القائمات على المخيم، وراعية المخيم مديرة المدرسة أ. بثينة المقيد، مؤكدا أن الأمة لن تنهض إلا بالقرآن الكريم وأن تعلم المرأة القرآن الكريم يحولها إلى أم صالحة ومدرسة للأمة، مشددا على ان الامة لن تستقيم إلا بالقرآن.

وأضاف أ. صالحة أن أهم علم يتعلمه الإنسان المؤمن هو القرآن الكريم، ليس فقط لما فيه من شرائع وعبادات، بل لما يتضمنه من الحكمة والهداية والفطرة،متطرقا الى خطط الوزارة في تنفيذ المخيم القرآني في المدارس وأهمية غرس القيم بين الطلبة.

من ناحيته ، لفت أ. شهاب إلى أن الهدف من المخيم هو إعداد جيل واعٍ وثابت وغرس الرسالة السامية في قلوب الطالبات والتوعية لمواجهة الغزو الفكري الذي يستهدف الأمة لإبعادها وحرفها بعيداً عن الدين القويم وتعاليمه.

يشار إلى أن المخيم استمر لمدة اسبوعين وتضمن عدداً من الفقرات الترفيهية والتوعوية المتنوعة، بمشاركة طالبات المرحلة الثانوية.

