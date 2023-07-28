عباس يصل مصر غداً في زيارة رسمية

وكالات-الرأي:

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى جمهورية مصر العربية غداً السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح اللوح، أن الرئيس عباس سيعقد جلسة خاصة مع السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ويفتتح الرئيس محمود عباس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية في الثلاثين من الشهر الجاري، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في القدس و الضفة الغربية وقطاع غزة.