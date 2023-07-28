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تظاهرة في حيفا ضد الجريمة وتقاعس الشرطة

28 تموز / يوليو 2023 08:24

تظاهرة في حيفا ضد الجريمة وتقاعس الشرطة
تظاهرة في حيفا ضد الجريمة وتقاعس الشرطة

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

تظاهر العشرات من قريتيّ الفريديس وجسر الزرقاء جنوب مدينة حيفا داخل أراضي الـ48، اليوم الجمعة، قرب مفرق جسر الزرقاء، ضد آفة العنف والجريمة، وتقاعس الشرطة الإسرائيلية في مكافحتها.

وجاءت الوقفة عقب ارتفاع وتيرة جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48، التي كان آخرها مقتل شابين وفتاة من القريتين.

ورفع المتظاهرون، اللافتات التي تحمل الشرطة الإسرائيلية، مسؤولية تفشي العنف والجريمة في كامل أراضي الـ48، ومطالبتهم بالتحرك لمكافحة الجريمة المستفحلة وعدم التواطؤ مع عصابات الإجرام.

وحمل المحتجون صورا للضحايا الذين قتلوا في جرائم العنف.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن، 125 قتيلا بينما قتل في العام الماضي 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

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