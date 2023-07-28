الاحتلال يخطر الأسير خليل البراقعة بدفع 30 مليون شيكل

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

سلمت سلطات الاحتلال، الأسير خليل البراقعة، إخطاراً بدفع مبلغ 30 مليون شيكل، لقتلى وجرحى العملية التي اتهم بالتخطيط لها.

وأفاد شقيقه إبراهيم مسلم البراقعة، أن الأسير خليل رد على ذلك بسخرية، قائلاً لضابط الاستخبارات الإسرائيلية، "لحكومتك المجرمة والملطخة أيديهم بدماء الأطفال والنساء من شعبنا كم ستدفعون من تعويض لهؤلاء الأبرياء والضحايا مقابل ذلك..؟".

يشار إلى أن الأسير خليل لم يعترف بتلك التهم الموجهة له رغم تعرضه لأبشع أنواع العذاب القاسي في زنازين التحقيق مدة 4 شهور ونصف متواصلة، دون تقديم أي نوع من العلاج له رغم خطورة وضعه الصحي، وبعد انتهاء التحقيق معه تم عزله لسنوات طويله إلى أن تم الحكم عليه ب 22 مؤبد.

وكان الأسير البراقعة قد دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال والمحكوم 21 مؤبد، والذي يعاني من عدة أمراض مزمنة منذ اعتقاله، ويتعرض الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون ويتعرض لعقوبات متكررة وعزل انفرادي.