" المعابر" تنشر احصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون

غزة-وكالة الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني،اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (23 - 28 يوليو 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي عدد المغادرين عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت (13525) مغادرًا، فيما بلغ عدد الوافدين (13249) وافدًا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى (113317) مواطنًا، و(146) أجانب، و(62) من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين (13055) مواطنًا، و(137) أجنبيًا، و(49) من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى (8) وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

ويشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.