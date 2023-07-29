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الطقس:إنخفاض على درجات الحرارة

29 تموز / يوليو 2023 09:05

الطقس:إنخفاض على درجات الحرارة
الطقس:إنخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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