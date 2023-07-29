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تحديد المتأهلين إلي ربع نهائي بطولة الأشبال لمواليد 2008

29 تموز / يوليو 2023 09:11

تحديد المتأهلين إلي ربع نهائي بطولة الأشبال لمواليد 2008
تحديد المتأهلين إلي ربع نهائي بطولة الأشبال لمواليد 2008

تأهلت أندية غزة الرياضي ، خدمات رفح ، الرباط ، اتحاد خانيونس ، أكاديمية تشامبيونز ، التفاح ، أهلي النصيرات، بيت حانون الأهلي إلي ربع نهائي بطولة الأشبال لمواليد 2008.

وصعدت أكاديمية تشامبيونز إلي الدور المقبل بعد تخطى اتحاد الشجاعية بركلات الترجيح 2/4 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 والتي أقيمت على ملعب الزيتون ، وعلى نفس الملعب تفوق التفاح على أكاديمية المحترفين 2/3.

وعلى ملعب بيت حانون تأهل غزة الرياضي بعد تغلبه على خدمات جباليا 0/1، بينما تأهل بيت حانون الأهلي على حساب الاكاديمية الفلسطينية بركلات الترجيح 3/4 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

ونجح فريق الرباط في حجز بطاقة التأهل على حساب خدمات دير البلح بركلات الترجيح 3/5 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 والتي أقيمت على ملعب الدرة ، فيما تغلب أهلي النصيرات على أكاديمية الفيفا 0/1.

وعلى ملعب خانيونس تغلب اتحاد خانيونس على أكاديمية سكور 2/3، بينما حسم خدمات رفح تأهله على حساب أكاديمية القلعة بنتيجة 1/2 والتي أقيمت على ملعب اليرموك.

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