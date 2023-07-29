غزة الرياضي يتفوق على شباب جباليا في بطولة الكأس

يشهد دور الـ 16 من بطولة كأس فلسطين لأندية المحافظات الجنوبية، مواجهة غزة الرياضي وشباب جباليا، عصر اليوم السبت على ملعب اليرموك بمدينة غزة .

ولحساب التاريخ في هذه المسابقة، فقد تقابلا الفريقان ثلاث مرات من قبل، فاز غزة الرياضي في مرتين نسخة 2010 بدور المجموعات(7-1) ونسخة 2015 بدور الـ16 بهدفٍ وحيد، فيما جاء فوز شباب جباليا في نصف نهائي نسخة 2016 بركلات الترجيح .

ويحمل غزة الرياضي لقب البطولة مرتين في تاريخه، بعد التتويج بها نسختي 1995 و 2010، بينما شباب جباليا حقق وصافة البطولة مرتين نسختي 2005 و 2016 دون أن يلامس كأس البطولة