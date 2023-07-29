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غزة الرياضي يتفوق على شباب جباليا في بطولة الكأس

29 تموز / يوليو 2023 09:12

رياضة
رياضة

يشهد دور الـ 16 من بطولة كأس فلسطين لأندية المحافظات الجنوبية، مواجهة غزة الرياضي وشباب جباليا، عصر اليوم السبت على ملعب اليرموك بمدينة غزة .

ولحساب التاريخ في هذه المسابقة، فقد تقابلا الفريقان ثلاث مرات من قبل، فاز غزة الرياضي في مرتين نسخة 2010 بدور المجموعات(7-1) ونسخة 2015 بدور الـ16 بهدفٍ وحيد، فيما جاء فوز شباب جباليا في نصف نهائي نسخة 2016 بركلات الترجيح . 

ويحمل غزة الرياضي لقب البطولة مرتين في تاريخه، بعد التتويج بها نسختي 1995 و 2010، بينما شباب جباليا حقق وصافة البطولة مرتين نسختي 2005 و 2016 دون أن يلامس كأس البطولة

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