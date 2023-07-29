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طنين الأذن غير المبرر إشارة إلى مرض خطير

29 تموز / يوليو 2023 09:25

صحة
صحة

طنين الأذن، الذي يوصف أحيانًا بأنه رنين أو طنين مستمر في الأذنين، هو اضطراب واسع الانتشار يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، ويمكن لطنين الأذن أن يقلل بشكل كبير من جودة حياة بعض الناس، حتى لو بدا مجرد تهيج بسيط للآخرين.

ووفقا لموقع "webmd"، يمكن أن يؤدي عدد من الأشياء، بما في ذلك التعرض للضوضاء الصاخبة وفقدان السمع المرتبط بالعمر وانسداد شمع الأذن والأدوية المحددة والاضطرابات الطبية الأساسية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو مرض مفصل الفك (TMJ)، إلى طنين الأذن.

أعراض طنين الأذن
فيما يلي بعض الأعراض التي قد يعاني منها الشخص الذي يعاني من طنين الأذن :

صعوبات في التركيز

اضطرابات النوم

الاضطراب العاطفي

قلق

اكتئاب

الانسحاب الاجتماعي

العلاجات المنزلية لعلاج طنين الأذن
على الرغم من عدم وجود علاج شامل معروف لطنين الأذن ، إلا أن هناك عددًا من تقنيات العلاج التي يمكن أن تساعد الأشخاص على تقليل آثاره، تشمل الإجراءات الأساسية تجنب التعرض للضوضاء الصاخبة، واستخدام حماية الأذن في البيئات الصاخبة ، والتحكم في مستويات التوتر.

من المهم أن تتذكر أن كل شخص سيستجيب لهذه العلاجات بشكل مختلف. فيما يلي بعض العلاجات المنزلية المعروفة التي استخدمها الناس:

استمع إلى شيء مهدئ
يمكن تغطية أصوات طنين الأذن أو الطنين مؤقتًا بضوضاء الخلفية أو أصوات الاسترخاء، مثل الأصوات الطبيعية أو الموسيقى الهادئة أو المروحة.

إدارة الإجهاد
يمكن أن يكون العثور على تقنيات للتحكم في التوتر مفيدًا لأنه يمكن أن يزيد أعراض الطنين سوءًا. يجب على الشخص الذي يعاني من هذه الحالة أن يمارس اليوجا بانتظام ، أو التأمل ، أو تمارين التنفس العميق ، أو الأنشطة المهدئة التي يمكن أن تساعد في تقليل التوتر ، وتساعد في محاربة طنين الأذن.

تجنب المشغلات
يمكن الحد من أعراض طنين الأذن من خلال التعرف على المحفزات وتجنبها، مثل التعرض للضوضاء الصاخبة أو أطعمة معينة (مثل القهوة أو الكحول) ، والتي تؤدي إلى تفاقم الحالة.

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