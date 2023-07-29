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يستخدم برنامج Photoshop الآن الذكاء الاصطناعى التوليفى لتوسيع الصور

29 تموز / يوليو 2023 09:28

تكنولوجيا
تكنولوجيا

قامت Adobe بتحديث الإصدار التجريبي من Photoshop بميزة التوسيع التوليدي التي تعمل على زيادة حجم الصورة باستخدام محتوى من صنع الذكاء الاصطناعي ، وذلك من خلال سحب أداة الاقتصاص إلى ما بعد الحجم الأصلي للصورة ويمكنك إضافة مادة مع أو بدون مطالبة نصية. 
 
كما يمكن أن يساعد ذلك عندما تكون الصورة صغيرة جدًا بالطبع ، لكن Adobe تعتقد أيضًا أنه يمكن أن يساعدك عندما تريد تغيير نسب العرض إلى الارتفاع أو إصلاح موضوع مقطوع أو لمس العمل الفني بطريقة أخرى. 
 
في الوقت نفسه ، تعمل مطالبات نص AI في الإصدار التجريبي الآن بأكثر من 100 لغة ، ولن تضطر إلى استخدام لغة شائعة جدًا مثل اللغة الإنجليزية لإنتاج المحتوى.
 
والتوسيع التوليدي والدعم الفوري للنص الأوسع يجب أن يكون متاحًا بمجرد تحديث تطبيق Photoshop التجريبي ، وتقوم Adobe بإثارة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي ستصل هذا الخريف ، لذلك سيكون لديك المزيد من الأدوات الإبداعية في وقت قريب. 
 
كما هو الحال مع التعبئة التوليدية ، فإن Expand مخصصة في المقام الأول للمبدعين المهتمين بالتعبير الفني أكثر من الدقة. 
 
المهم ، بالطبع ، هو أنه يمكنك أيضًا تشويه الصور أو المبالغة فيها ويمكنك إنشاء بانوراما مثيرة لشاطئ نقي عندما يكون الواقع أقبح بكثير ، على سبيل المثال. في حين أن التلاعب بالصور في برامج التحرير مثل Photoshop ليس بالأمر الجديد ، فإن الذكاء الاصطناعي يجعل من السهل نشر المعلومات الخاطئة أو تضليل المشاهدين بطريقة أخرى.
 

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