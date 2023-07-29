كيفية قراءة أيفون للباركود ورمز QR

يعمل هاتف أيفون كماسح ضوئى للرموز والأكواد، وذلك بفضل كاميرا الهاتف، فإن القدرة على مسح الأشياء مدمجة في جهاز iPhone الخاص بك، ويمكن استخدام هذه الميزة لسحب القوائم في المطاعم والتحقق من أسعار البقالة أثناء التنقل، وإليك كيفية فحص أي شيء تقريبًا باستخدام iPhone الخاص بك، وفقا لما ذكره موقع "Engadget".

كيفية مسح رمز QR

افتح الكاميرا وأمسكها أمام رمز الاستجابة السريعة QR، اضغط على الرابط الذي يتم إنشاؤه أسفل الكود وسيأخذك مباشرة إلى متصفحك.

سيتم إرسالك تلقائيًا إلى الموقع أو ملف PDF الذي يرتبط به رمز الاستجابة السريعة.

هناك طريقة أخرى لمسح رمز الاستجابة السريعة وهي استخدام Code Scanner المدمج في iOS.



أولاً ، انتقل إلى الإعدادات واضغط فوق مركز التحكم، ثم، الضغط فوق رمز زائد الأخضر بجوار Code Scanner لإضافته إلى مركز التحكم الخاص بك.



اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك الرئيسية واضغط فوق Code Scanner.



يتم تمثيل الرمز برمز QR صغير داخل أربع زوايا تؤطره.



سينقلك هذا الخيار إلى شكل آخر من أشكال الكاميرا، وهذه المرة، ليست هناك حاجة للضغط على رابط: ما عليك سوى تأطير الكود في الزوايا الأربع البيضاء والانتظار.



سيُظهر لك Code Scanner تلقائيًا ما هو مرتبط في متصفحك.

كيفية مسح باركود

لا تستطيع أجهزة iPhone التعامل مع الباركود من تلقاء نفسها حتى الآن، ولكن هناك تطبيقات تابعة لجهات خارجية يمكنها ذلك.

إذا كنت تبحث عن تتبع الكتب في مكتبتك ، فيمكنك الاعتماد على Goodreads.

إذا كنت ترغب فقط في التسوق بذكاء، فيمكن أن يساعدك ShopSavvy في العثور على قسائم على العناصر التي تفكر في شرائها.



وإذا كنت بحاجة إلى ماسح ضوئي أساسي، فيمكن لـ Barcode Scanner البحث عن أي شيء وإضافته إلى السجل الخاص بك، بالإضافة إلى أنه يتيح لك أيضًا إنشاء رموز QR الخاصة بك.