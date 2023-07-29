LinkedIn يطور "مدرب" للذكاء الاصطناعي

تعمل مايكروسوفت على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتها وخدماتها ، بما في ذلك LinkedIn، ويقال إن منصة الشبكات الاحترافية تعمل على تطوير أداة ذكاء اصطناعي (AI) ستساعد المستخدمين في البحث عن الوظائف والتقدم إليها.



وقد يُطلق على الأداة اسم LinkedIn Coach ، ويقال إن الشركة تختبرها حاليا، وتهدف الخدمة إلى دعم المستخدمين من خلال عمليات التطبيق ، وتعليمهم مهارات جديدة والمساعدة في التواصل على المنصة، وقد تم رصد الميزة لأول مرة من قبل باحث التطبيق نيما أوجي ، الذي شارك صورة على Twitter - الآن X - تشير إلى اسم الميزة وعملها.



ويمكن أن يوفر الـ chatbot إجابات لأسئلة مثل ، "كيف يعمل Coach؟" أو "ما هي ثقافة مايكروسوفت؟"، وفي رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى The Verge ، قالت المتحدثة باسم LinkedIn أماندا بورفيس إن الشركة "تستكشف دائمًا" طرقًا جديدة لتحسين تجربة المستخدم على المنصة، وتضيف بورفيس أن الشركة "سيكون لديها المزيد لمشاركتها قريبًا".

رحلة LinkedIn على الذكاء الاصطناعي

LinkedIn المملوك لشركة مايكروسوفت هو أحد المنتجات التي يدمج فيها عملاق التكنولوجيا روبوتات دردشة AI، واعتبارًا من الآن ، قدمت الشركة Bing Chat إلى مجموعة تطبيقات Office و Windows و مايكروسوفت Edge و GitHub.

ويختبر LinkedIn بالفعل روبوت محادثة AI يمكنه كتابة منشورات حول المستخدمين بسرعة، ويمكن بعد ذلك مشاركة هذه المنشورات في شكل تحديثات مع شبكتهم، وفي منشور على موقع لينكد إن ، قال كيرين باروخ ، مدير المنتج في LinkedIn ، إن الشركة "بدأت في اختبار طريقة للأعضاء لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرةً داخل صندوق مشاركة LinkedIn."



ولقد قدمت LinkedIn بالفعل أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاقتراح نسخ متعددة من إعلان استنادًا إلى بيانات من صفحة LinkedIn الخاصة بالمسوق وإعدادات مدير الحملة، وهناك أيضًا روبوت محادثة AI يمكنه إنشاء محتوى لملفات تعريف المستخدمين وأوصاف الوظائف.