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تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة بالداخل المحتل

29 تموز / يوليو 2023 08:26

ارشيف
ارشيف

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

نظمت تظاهرة في طمرة داخل أراضي الـ48، احتجاجا على استفحال الجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح الظاهرة.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استفحال العنف والجريمة في أراضي الـ48، كما رددوا  هتافات ضد تقاعس الشرطة الإسرائيلية واستفحال الجريمة.

ويعاني فلسطينيو أراضي الـ48 من انعدام الأمن والأمان في ظل استفحال جرائم القتل وأحداث العنف، إذ بلغت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 125 قتيلا وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة ارتكبت خلال 7 شهور مقارنة مع سنوات سابقة.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر تتقاعس الشرطة الاسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطئها مع منظمات الإجرام.

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