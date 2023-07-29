"الجبهة الديمقراطية" تتهم الأجهزة الأمنية باعتقال عناصرها في جنين

الضفة المحتلة-الرأي:

اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السبت، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشن حملة اعتقالات طالت عددًا من نشطاء المقاومة من بينهم مجموعة من عناصرها ممن كانوا معتقلين لدى الاحتلال.

وقالت الجبهة في بيان لها، "إن هذه الاعتقالات تعتبر استمرارا لنهج السلطة الذي يقدم خدمة مجانية للاحتلال وتواطؤا مع مساعيه الرامية إلى ضرب المقاومة الشعبية واعتقال المناضلين"، وفق نص البيان.

واعتبرت الجبهة أن هذه الاعتقالات تتناقض مع الآمال التي تعقد على اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في القاهرة للبدء في حوار شامل من أجل استعادة الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية كفاحية. بحسب البيان.



وأكدت الجبهة الديمقراطية في ختام بيانها أن هذه الاجراءات لن تثنيها على مواصلة انخراطها في المقاومة بكل أشكالها حتى دحر الاحتلال عن الأرض وتجسيد الحقوق الوطنية.