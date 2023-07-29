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إصابتان بجروح خطيرة في جريمتي اطلاق نار بالداخل المحتل

29 تموز / يوليو 2023 09:12

ارشيف
ارشيف

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أُصيب شخص (50 عاما) بجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، وأُطلق النار على الرجل المُصاب أثناء جلوسه بسيارته في بلدة عارة - المثلث.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، ثم نقلته إلى المركز الطبي "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وفي حادثة منفصلة، أصيب شاب بجراح وصفت بأنها حرجة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر مساء السبت، وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتتواصل عمليات إطلاق النار بشكل شبه يومي في عدة بلدات عربية ويتم تسجيل عدد من الإصابات إلى جانب القتلى ضحايا جرائم العنف.

وتخلّف الجرائم على اختلاف أنواعها وأشكالها، أضرارا في الممتلكات وبسلامة الأجساد وصحة الناس النفسية وخصوصا الأطفال الذين يتأثرون بشكل كبير من صوت الرصاص اليومي.

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