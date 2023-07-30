كريستيانو رونالدو يخرج غاضباً بعد التعادل مع الشباب

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، غضبه الشديد وعدم رضاه بالتعادل السلبي لفريقه أمام جاره الشباب، مساء أمس الجمعة بالطائف، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وحل كريستيانو بديلا في الشوط الثاني، وحاول هجوميا وكاد يسجل من تسديدة قوية، لكن الحارس كيم أبعدها ببراعة، قبل أن يحرز هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وعقب المباراة، ظهر "الدون" وهو غير راض عن النتيجة، حيث طلب من أحد المصورين إبعاد الكاميرا عنه.

وتعليقا على غضب رونالدو، قال لويس كاسترو مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأنظار دائما على كريستيانو، لذلك شاهدتموه غير سعيد.. ولو نظرتم لجميع اللاعبين ستشاهدون حالة عدم الرضا لديهم أيضا".

وبهذا التعادل، انفرد الزمالك المصري بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي (4-0).