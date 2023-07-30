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طالت قيادات من حماس والجهاد

حملة اعتقالات إسرائيلية بالضفة والقدس

30 تموز / يوليو 2023 08:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأفادت مؤسسة شؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم طولكرم، بعد اقتحامها لبلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عوفي بعد إيقاف المركبة التي كان يقودها وسط بلدة بلعا.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم للبلدة، أطلق خلالها الجنود الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة جبع جنوب جنين، واقتحمت بلدتي جلبون وفحمة وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمارة عوني فشافشة وأحمد يوسف ملايشة من بلدة جبع على دوار بلدة عرابة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة جبع قضاء جنين، مسئولين كبيرين من الجهاد الإسلامي وحركة حماس مطلوبين لأمن السلطة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جلبون وفحمة، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدتي عرابة ويعبد.

في غضون ذلك اقتحم مستوطنون مسلحون تجمع بدو الكعابنة شمال شرق القدس، وحاولوا سرقة أغنام للمواطنين.

وتواصلت اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة الليلة الماضية، تخللها مواجهات وإطلاق نار وإلقاء قنبلة محلية تجاه قوات الاحتلال.

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