مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

غزة- وكالة الرأي:

وصل وفد طبي قطري إلى مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة، يوم الخميس، برئاسة العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى حمد د. خالد عبد الهادي.

ويأتي ذلك بهدف التجهيز لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة وتوفير 22 جهاز قوقعة آخر بتمويل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، إضافة إلى تطوير كفاءة الطواقم العاملة من خلال تدريبات متخصصة.

وذكر الدكتور خالد عبد الهادي أن الزيارة تأتي ضمن رعاية وزارة الصحة القطرية ومؤسسة حمد الطبية وصندوق قطر للتنمية، إضافةً إلى رؤية مجلس إدارة المستشفى لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الغزيين من ذوي الاحتياجات المختلفة، بما يضمن التخفيف من معاناتهم وتحسين حياتهم وجعلهم أشخاص منتجين وفاعلين في المجتمع.

وذكر الدكتور خالد عبد الهادي أن برنامج الزيارة يتضمن أربعة محاور رئيسية، الأول هو الاستعداد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة بتمويل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية وذلك بعد معاينة 50 حالة جديدة مرشحة للزراعة مع الوقوف على مدى ملاءمتها لمعايير برنامج زراعة القوقعة، والثاني تقييم حالات زراعة القوقعة التي تم إجراؤها خلال الأعوام السابقة.

وتابع د. خالد عبد الهادي أن نتائج التقييم والمتابعة للحالات أظهرت تطور ممتاز، حيث التحسن اللفظي السمعي متوافق مع أعمار الأطفال والتأهيل يؤتي ثماره من خلال إدماج الحالات بشكل فاعل في المدرسة والبيت والمجتمع بشكل عام، إضافة إلى تقديم الحلول والإجراءات الملائمة للحالات المعقدة بما يضمن تحسنها بشكل أفضل.

وتابع د. عبد الهادي، المحور الثالث وهو محور مهم لما له من أثر في رفع مستوى أداء الطاقم الطبي الغزي في المستشفى حيث يجري الوفد خلال هذه الزيارة تدريبات متخصصة ومتقدمة للطواقم الغزية في قسم الأطراف الصناعية حول استخدام بروتوكولات وأساليب حديثة في قياس وتركيب الأطراف السفلية وتأهيل مستخدميها ، وسيشكل هذا التدريب نقلة نوعية في تأهيل مبتوري الأطراف السفلية خاصة مع إضافة أجهزة جديدة للتعامل مع الحالات المعقدة، وقد شمل التدريب تقييماً أثبت فيه المتدربون جدارتهم، كما كان هناك تدريبًا تخصصيًا لتطوير مهارات أخصائي العلاج الوظيفي للتعامل مع مستفيدي الأطراف العلوية الذكية، إضافة إلى تدريب ثالث متقدم لطواقم قسم السمع والتوازن في مجال التأهيل السمعي اللفظي عبر التوأمة مع قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية.

ونوه إلى أن المحور الرابع في برنامج الزيارة يركز على تطوير المشاريع والخدمات الطبية الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرًا، حيث يُجري تقييم أداء وحدتي العناية بالقدم السكري والألم والوقوف على مطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية، وبالتالي مساهمتها في توفير العناية الحقيقية للمستفيدين بالجودة المطلوبة والتي تساعدهم على العودة إلى حياتهم وأعمالهم بشكل آمن.

وأشاد الدكتور خالد عبد الهادي على دور دولة قطر في دعم الأشقاء في فلسطين بهدف مساعدتهم على تخطي صعوبات الحياة والسير بمجتمعهم نحو مستقبل أفضل.