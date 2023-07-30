مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المتطرفين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات عنه.

والخميس الماضي، شهد المسجد الأقصى في ما يسمى ذكرى “خراب الهيكل” المزعوم اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حيث وصل عدد المقتحمين إلى 2100 مقتحم، بالإضافة إلى أداء طقوس تلمودية و”السجود الملحمي” في المنطقة الشرقية للمسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.