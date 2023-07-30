وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تختتم فعاليات أندية الذكاء الاصطناعي وكالة الرأي الفلسطينية تضييق جديد .. "بن غفير" يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يوقع اتفاقية تعاون مع إدارة "مستشفى حمد" لخدمة الرياضيين وكالة الرأي الفلسطينية منتخب فلسطين يستعد للتصفيات بخوض عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية حملة اعتقالات إسرائيلية بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية كريستيانو رونالدو يخرج غاضباً بعد التعادل مع الشباب وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يحذرون من انهيار دوران المحيط الأطلسي بحلول عام 2025! وكالة الرأي الفلسطينية جليد بحر القطب الجنوبي يصل إلى أدنى مستوى له
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

30 تموز / يوليو 2023 09:11

جانب من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك
جانب من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المتطرفين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات عنه.

والخميس الماضي، شهد المسجد الأقصى في ما يسمى ذكرى “خراب الهيكل” المزعوم اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حيث وصل عدد المقتحمين إلى 2100 مقتحم، بالإضافة إلى أداء طقوس تلمودية و”السجود الملحمي” في المنطقة الشرقية للمسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

photo_2023-07-30_09-10-06 photo_2023-07-30_09-10-02 photo_2023-07-30_09-10-00 photo_2023-07-30_09-10-01
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟