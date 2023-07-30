تتناول عدة تجارب.. وزارة الزراعة تفتتح دورة الاستزراع ‏السمكي

افتتحت دائرة التدريب في وزارة الزراعة بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة السمكية - دائرة الاستزراع السمكي، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان "الاســــــــتزراع السمـــــكي تجربة وتنمية" يقدمها كلاً من م. وليد ثابت، م. جهاد صلاح، م. سميح عوض اللهم. محمد ابو طـير.
وتناولت الدورة عدة محاور من أهمها، التعريف بالاستزراع السمكي، وأنواعه إضافة إلى تجربة الأقفاص البحرية، تفريخ الأسماك البحرية، والأمراض الشائعة في المزارع السمكية.
وتستهدف الدورة العاملين في مجال الثروة السمكية والخدمات البيطرية والإنتاج الحيواني في الإدارة العامة والوحدات ودوائر الوزارة العاملين، إضافة إلى المشاركين في الدورة الأولى التي ناقشت التغير المناخي وآثاره على الثروة السمكية.