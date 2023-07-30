تتناول عدة تجارب.. وزارة الزراعة تفتتح دورة الاستزراع ‏السمكي

غزة - وكالة الرأي:

افتتحت دائرة التدريب في وزارة الزراعة بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة السمكية - ‏دائرة الاستزراع السمكي، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان "الاســــــــتزراع السمـــــكي تجربة وتنمية" ‏يقدمها كلاً من م. وليد ثابت، م. جهاد صلاح، م. سميح عوض اللهم. محمد ابو ‏طـير.

وتناولت الدورة عدة محاور من أهمها، التعريف بالاستزراع السمكي، وأنواعه إضافة ‏إلى تجربة الأقفاص البحرية، تفريخ الأسماك البحرية، والأمراض الشائعة في ‏المزارع السمكية.‏

وتستهدف الدورة العاملين في مجال الثروة السمكية والخدمات البيطرية والإنتاج ‏الحيواني في الإدارة العامة والوحدات ودوائر الوزارة العاملين، إضافة إلى ‏المشاركين في الدورة الأولى التي ناقشت التغير المناخي وآثاره على الثروة ‏السمكية.‏