ليصل لأكثر من 4 آلاف طن.. الزراعة تواصل جهودها لتحسين إنتاج العنب

تواصل وزارة الزراعة الفلسطينية جهودها بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات ذات الاختصاص؛ لحماية محصول العنب من تأثيرات التغيرات المناخية.
وتسعى الوزارة إلى مضاعفة حجم إنتاج العنب، حيث بلغ إجمالي إنتاج العنب في الموسم الحالي نحو 4000 طن من الأصناف المختلفة.
وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي وصل وكالة الرأي، أن تلك الجهود خرجت بتوصيات مهمة أبرزها المطالبة بالمزيد من الدراسات التحليلية للتأثيرات المناخية، والحث على الاستفادة من تجارب الآخرين بزراعة أصناف جديدة من العنب تتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبه أشار م. وائل ثابت مدير عام الإرشاد وخدمات المزارعين في وزارة الزراعة إلى ضرورة اتباع إجراءات مهمة لتحسين الإنتاج وتقليل الخسائر، والعمل على إدخال أصناف جديدة من العنب تتكيف مع طقس وتربة وملوحة المياه.
وقال ثابت: "تأثير التغيرات المناخية لم يقتصر على قطاع الزراعة فحسب، بل وصل إلى قطاع الدواجن، ما أدى الى نفوق أعداد كبيرة جراء موجات الحر المختلفة".
بدوره، أكد مدير دائرة البستنة الشجرية في وزارة الزراعة م. محمد أبو عودة أن التغيرات المناخية أدت إلى انخفاض ملموس في إنتاج العنب بالموسم الحالي.
وبين أبو عودة أن مساحة الأراضي المزروعة بالعنب في قطاع غزة تقدر بحوالي 7000 دونم، منها6000 دونم مثمرة، مرجحاً أن يصل إجمالي إنتاج العنب في الموسم الحالي إلى4000 طن من الأصناف المختلفة.
وقالت الوزارة: "يبدو أن التغيرات المناخية عصفت بموسم إنتاج العنب بقطاع غزة هذا العام، إذ لاحظ الغزيين انخفاض في كميات فاكهة العنب بالأسواق في الموسم الحالي، على عكس المواسم السابقة التي تفوق بها "الشهد الأصفر" على كثير من المحاصيل".
وبينت إلى أن تراجع حجم إنتاج العنب في محافظات غزة يرجع لعدة عوامل أبرزها: ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف وسوء الأحوال الجوية خلال فترة الإزهار في فصل الربيع، ما تسبب بجفاف أغصان وأوراق المحصول وتساقط العناقيد.
وأكدت الوزارة، أن انخفاض إنتاج العنب في قطاع غزة بشقيه "البذري" و"اللا بذري"، انعكس سلباً على تسويقه، وأدى الى ارتفاع في أسعاره بالأسواق المحلية.
وأشارت إلى أن محصول العنب يتميز بفترة إنتاج طويلة تمتد من شهر أيار وحتى نهاية شهر تشرين الأول.