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ليصل لأكثر من 4 آلاف طن.. الزراعة تواصل جهودها لتحسين إنتاج العنب

30 تموز / يوليو 2023 10:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

تواصل وزارة الزراعة الفلسطينية جهودها بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات ‏ذات الاختصاص؛ لحماية محصول العنب من تأثيرات التغيرات المناخية.

وتسعى الوزارة إلى مضاعفة حجم إنتاج العنب، حيث بلغ إجمالي ‏إنتاج العنب في ‏الموسم الحالي نحو 4000‎‏ طن من الأصناف المختلفة.‏

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي وصل وكالة الرأي، أن تلك الجهود خرجت بتوصيات مهمة أبرزها المطالبة بالمزيد من الدراسات التحليلية ‏للتأثيرات المناخية، والحث على الاستفادة من تجارب الآخرين بزراعة أصناف ‏جديدة من العنب تتكيف مع التغيرات المناخية.‏

من جانبه أشار م. وائل ثابت مدير عام الإرشاد وخدمات المزارعين في وزارة ‏الزراعة إلى ضرورة اتباع إجراءات مهمة لتحسين الإنتاج وتقليل ‏الخسائر، ‏والعمل على إدخال أصناف جديدة من العنب تتكيف مع طقس وتربة وملوحة ‏المياه.

وقال ثابت: "تأثير التغيرات المناخية لم يقتصر على قطاع الزراعة فحسب، ‏بل وصل إلى قطاع الدواجن، ما أدى الى نفوق أعداد كبيرة جراء موجات الحر ‏المختلفة".

بدوره، أكد مدير دائرة البستنة الشجرية في وزارة الزراعة م. محمد أبو عودة أن ‏التغيرات المناخية أدت إلى انخفاض ملموس في إنتاج العنب بالموسم ‏الحالي.‏

وبين أبو عودة أن مساحة الأراضي المزروعة بالعنب في قطاع غزة تقدر بحوالي ‏‎7000‎‏ دونم، منها‎6000 ‎‏ دونم مثمرة، مرجحاً أن يصل إجمالي ‏إنتاج العنب في ‏الموسم الحالي إلى‎4000 ‎‏ طن من الأصناف المختلفة.‏

وقالت الوزارة: "يبدو أن التغيرات المناخية عصفت بموسم إنتاج العنب بقطاع غزة هذا العام، إذ ‏لاحظ الغزيين انخفاض في كميات فاكهة العنب بالأسواق في الموسم الحالي، على ‏عكس المواسم السابقة التي تفوق بها "الشهد الأصفر" على كثير من المحاصيل". ‏

وبينت إلى أن تراجع حجم إنتاج العنب في محافظات غزة يرجع لعدة عوامل أبرزها: ارتفاع ‏درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف وسوء الأحوال الجوية خلال فترة الإزهار ‏في فصل الربيع، ما تسبب بجفاف أغصان وأوراق المحصول وتساقط العناقيد.‏

وأكدت الوزارة، أن انخفاض إنتاج العنب في قطاع غزة بشقيه "البذري" و"اللا بذري"، انعكس سلباً ‏على تسويقه، وأدى الى ارتفاع في أسعاره بالأسواق المحلية.‏

وأشارت إلى أن محصول العنب يتميز بفترة إنتاج طويلة تمتد من شهر أيار ‏وحتى نهاية شهر تشرين ‏الأول.‏

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