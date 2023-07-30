سلطتا الأراضي والطاقة تبحثان تخصيص أراضي لإنشاء محطة تحويل الكهرباء

غزة - وكالة الرأي:

بحث رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز، مع رئيس سلطة الطاقة م. جلال إسماعيل، والوفد المرافق له تخصيص أراضي لصالح سلطة الطاقة في مدينة غزة ومحافظة الشمال لإنشاء محطة تحويل الكهرباء.

وأكد د. الباز، خلال لقائه وفد سلطة الطاقة اليوم الأحد، على أهمية توفير الأراضي اللازمة لحل أزمة انقطاع الكهرباء الذي يعاني منها قطاع غزة منذ عدة سنوات.

وأبدى د. الباز تعاون سلطة الأراضي التام مع سلطة الطاقة وكافة الجهات الحكومية لحل أزمة الكهرباء وتوفير احتياجات لإنشاء المشاريع الذي من شأنها حل هذه الأزمة .

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطة الاستراتيجية لسلطة الطاقة والمشاريع التي تعتزم تنفيذها خلال خطتها القادمة لحل أزمة الكهرباء ولتوفير احتياج القطاع مع تنامي الكثافة السكانية.

بدوره، أشاد رئيس سلطة الطاقة م. جلال إسماعيل بتعاون سلطة الأراضي، وقدم خلال اللقاء شرحاً مفصلاً عن الاحتياجات اللازمة من الأراضي لإنشاء محطات التحويل في غزة والشمال وخانيونس بهدف توفير احتياج قطاع غزة من الكهرباء.