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سلطات الاحتلال تخطر بإخلاء ووقف العمل بأراض غرب سلفيت

30 تموز / يوليو 2023 05:17

سلطات الاحتلال تخطر بإخلاء ووقف العمل بأراض بسلفيت
سلطات الاحتلال تخطر بإخلاء ووقف العمل بأراض بسلفيت

سلفيت- وكالة الرأي:

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، إخطارات إخلاء ووقف العمل بعشرات الدونمات في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأكد رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر، أن قوات الاحتلال سلمت إخطارات إخلاء ووقف العمل بأكثر من 100 دونم من أرضي المواطنين بمنطقة “ظهر الرجل” شمال غرب البلدة، وإعادة الأراضي كما كانت، بحجة أنها منطقة مصنفة "ج".

وأشار نمر إلى أن منطقة ظهر الرجال لمواطنين من البلدة، ومعظمها مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات والتين.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تستهدف هذه المنطقة منذ مدة، حيث سلمت في وقت سابق إخطارات للغرف الزراعية فيها.

وخلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من 3027 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس.

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