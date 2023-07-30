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البيان الختامي لاجتماع الأمناء.. عباس يدعو لتشكيل لجنة لاستكمال الحوار

30 تموز / يوليو 2023 05:48

العلمين – وكالة الرأي :

دعا رئيس السلطة محمود عباس، إلى تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وطلب خلال تلاوته البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، من اللجنة الشروع في العمل فورا لإنجاز مهمتها والعودة بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات.

أعتبر عباس أن اجتماع اليوم للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار، المرجو أن يحقق أهدافه في أقرب وقت ممكن.

وعبر عن أمله بأن يكون هناك لقاء آخر قريب على أرض جمهورية مصر العربية، لنعلن إلى شعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأعرب عن شكره لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وإلى مصر الشقيقة على اللفتة الكريمة باستضافة هذا الاجتماع.

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