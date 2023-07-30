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الأونروا تعلن تعليق خدماتها وعملياتها في مخيم عين الحلوة

30 تموز / يوليو 2023 07:03

الأونروا تعلن تعليق خدماتها وعملياتها في مخيم عين الحلوة
الأونروا تعلن تعليق خدماتها وعملياتها في مخيم عين الحلوة

لبنان - وكالة الرأي

قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا"، تعليق جميع خدماتها وعملياتها في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوب لبنان، يوم غدٍ الإثنين.

وأضافت "أونروا"، في بيان لها، اليوم الأحد، تعرض مدرستين تابعتين لها تستوعبان حوالي 2000 طالب لأضرار،

وأكدت الوكالة، على "ضرورة الوقف الفوري لهذه الاشتباكات حماية للمدنيين، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرمة مباني الأمم المتحدة".

وكانت مصادر أمنية لبنانية، قد أكدت، اليوم الأحد، سقوط 6 قتلى وإصابة 35 آخرون، خلال اشتباكات مستمرة بين مسلحين في المخيم.

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