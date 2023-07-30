قوات "إسرائيلية" خاصة تعتقل شابًا من مدينة الخضيرة المحتلة

اعتقلت قوات "إسرائيلية" خاصة، مساء اليوم الأحد، شابًا من مدينة الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48.
وذكرت مصادر محلية، أن قوة خاصة بزي مدني قامت باعتقال أحد الشبان من مدينة الخضيرة بالداخل المحتل.
ولم توضح المصادر حتى الآن المزيد من التفاصيل.
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30 تموز / يوليو 2023 08:15
اعتقلت قوات "إسرائيلية" خاصة، مساء اليوم الأحد، شابًا من مدينة الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48.
وذكرت مصادر محلية، أن قوة خاصة بزي مدني قامت باعتقال أحد الشبان من مدينة الخضيرة بالداخل المحتل.
ولم توضح المصادر حتى الآن المزيد من التفاصيل.
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