لدغة برغوث تحول حياة شاب إلى مأساة حقيقية

حادثة مروّعة وقعت عندما تعرّض الشاب مايكل كولهوف للدغة من حشرة صغيرة تعود لفصيلة البرغوث؛ ما أدى إلى تحوّل حياته إلى مأساة.

زار مايكل تكساس ليعتني بوالدته، لكنه لم يكن يتوقّع النتائج الصادمة التي تعرّض لها بعد ذلك.

بدأت الأعراض تظهر ببطء؛ حيث شعر بفقدان الإحساس في أصابع قدميه، وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا بعد لدغة البرغوث. تدهورت حالته الصحية سريعا، وتم نقله إلى المستشفى حيث دخل إلى العناية المركزة واضطر للتوصيل بأجهزة التنفس الاصطناعي وغسيل الكلى، بالإضافة إلى تلقي المضادات الحيوية لمحاولة مكافحة صدمة تسببت بانخفاض حاد في ضغط دمه.

تعرّض مايكل لمواجهة الموت عدة مرات، واضطر الأطباء في نهاية المطاف لاتخاذ إجراءات قاسية؛ حيث قاموا ببتر يديه وجزء من قدمه للحد من أعراض مرض التيفوس الذي ينقله البراغيث، وللتخلّص من الغرغرينا في الأطراف التي تم قطعها.

يُعتبر البرغوث الذي قرص مايكل من نوع نادر في الولايات المتحدة، ويوجد فقط في مناطق محددة من تكساس وجنوب كاليفورنيا وهاواي.