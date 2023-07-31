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قرية إندونيسية تغرق بسبب تغير المناخ

31 تموز / يوليو 2023 08:16

قرية إندونيسية تغرق بسبب تغير المناخ
قرية إندونيسية تغرق بسبب تغير المناخ

تغرق قرية تمبولسلوكو في إندونيسيا بسبب تغير المناخ. تقع القرية على الساحل الشمالي لجزيرة جاوة، وهي واحدة من العديد من القرى التي تعاني من آثار تغير المناخ.

تغرق القرية بمعدل 20 سنتيمتراً سنوياً، أي ضعف المعدل المسجل في عام 2010. هذا يرجع إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، وتآكل السواحل، والاستخراج المفرط للمياه الجوفية.

نتيجة لذلك، فقد العديد من سكان القرية منازلهم وحقولهم. كما أنهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى المياه النظيفة والطعام.

يقول سولكان، أحد سكان القرية: "كان هناك فناء أمام قاعة الصلاة ومنزلي. كان بإمكان الأطفال اللعب هناك واستخدامه في مناسبة دينية سنوية. كان نابضا بالحياة الآن الأمر مختلف كثيرًا عما كان عليه من قبل بسبب الفيضانات".

ويقول سولارسو، صياد آخر في القرية: "لا يوجد مستقبل هنا أتمنى المغادرة إن توفرت الإمكانيات أين يمكنني الذهاب عندما يحيط الماء".

ويقول خويرية، ربة منزل في القرية: "أجد صعوبات في التسوق و اصطحاب أطفالي الثلاثة إلى المدرسة بسبب الطرق المغمورة بالمياه".

حاولت الحكومة الإندونيسية تقديم المساعدة للقرية، لكنها لم تكن كافية. يحتاج السكان إلى مزيد من الدعم للتعامل مع آثار تغير المناخ.

يقول ديني نوجروهو سوجيانتو، أستاذ بجامعة ديبونيغورو: "هذه الكارثة ناتجة عن تراكم التآكل الساحلي، يجب إعادة بناء الشاطئ وردمه بالرمال واستصلاح الأراضي ليس للأغراض الاقتصادية ولكن للحفاظ على البيئة".

وتقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية قد يرفع مستويات سطح البحر ثلاثة وأربعين سنتيمتراً بحلول القرن المقبل.

هذا يعني أن قرية تمبولسلوكو ليست وحدها التي ستغرق بسبب تغير المناخ. هناك العديد من القرى الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تواجه نفس التهديد.

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