وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تراجع ذكاء "ChatGPT" عقب محاولات لـ"تهذيبه" وكالة الرأي الفلسطينية أجهزة أندرويد القديمة عرضة للاختراق اعتبارًا من أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية قرية إندونيسية تغرق بسبب تغير المناخ وكالة الرأي الفلسطينية لدغة برغوث تحول حياة شاب إلى مأساة حقيقية وكالة الرأي الفلسطينية خطة إسرائيلية لبناء "الهيكل الثالث" في باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُشارك في حفل افتتاح المقر الجديد لمدرسة دار السلام
أخبار » الأخبار الحكومية

"السياحة" تستقبل 1633 زائرًا بمواقعها الأثرية خلال يوليو

31 تموز / يوليو 2023 08:35

جانب من استقبال الزوار في المواقع الأثرية
جانب من استقبال الزوار في المواقع الأثرية

غزةوكالة الرأي:

استقبلت وزارة السياحة والآثار 1633 زائراً للمواقع الأثرية في قطاع غزة خلال شهر يوليو الجاري، وذلك في إطار سعيها المتواصل لنشر الوعي بفلسطين وتاريخها وتقديم خدماتها الإرشادية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي جمال أبو ريدة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الإثنين، أن الوزارة تفتح أبواب المواقع الأثرية للزائرين وتخصص طاقماً للتعريف بهذه المواقع والشرح الكامل عنها، حيث شهد يوليو زيارات دولية ومحلية أهمها زيارة "السفير الكندي" و"وفد الاتحاد الأوروبي " و "وفد معهد العالم العربي بباريس" والوفد الإعلامي من مؤسسة الثريا للاتصال والإعلام وغيرها.

وأضاف أبو ريدة: "حرص الوزارة على النهوض بحالة الوعي العامة بالإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني، يحملنا أمانة تكثيف جهدنا لتقديم أفضل ما يمكن للزوار وربطهم بجذور الأصالة على هذه الأرض".

2 1 3 5 4
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟