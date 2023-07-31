"السياحة" تستقبل 1633 زائرًا بمواقعها الأثرية خلال يوليو

غزة – وكالة الرأي:

استقبلت وزارة السياحة والآثار 1633 زائراً للمواقع الأثرية في قطاع غزة خلال شهر يوليو الجاري، وذلك في إطار سعيها المتواصل لنشر الوعي بفلسطين وتاريخها وتقديم خدماتها الإرشادية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي جمال أبو ريدة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الإثنين، أن الوزارة تفتح أبواب المواقع الأثرية للزائرين وتخصص طاقماً للتعريف بهذه المواقع والشرح الكامل عنها، حيث شهد يوليو زيارات دولية ومحلية أهمها زيارة "السفير الكندي" و"وفد الاتحاد الأوروبي " و "وفد معهد العالم العربي بباريس" والوفد الإعلامي من مؤسسة الثريا للاتصال والإعلام وغيرها.

وأضاف أبو ريدة: "حرص الوزارة على النهوض بحالة الوعي العامة بالإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني، يحملنا أمانة تكثيف جهدنا لتقديم أفضل ما يمكن للزوار وربطهم بجذور الأصالة على هذه الأرض".