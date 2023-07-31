شباب جباليا يعتلي مركز الوصافة بطائرة احتراف الجزئيّ

صعد فريق كرة الطائرة بنادي شباب جباليا إلى مركز الوصافة في الترتيب الثاني خلف المتصدر الصداقة، وحقق فوزاً جديداً على منافسه الكرامة بنتيجة 3-صفر على صالة سعد صايل في مجمع فلسطين الرياضي، ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة دوري الاحتراف الجزئي الخاص بأندية قطاع غزة، وسط تشجيع كبير منقطع النظير من الجماهير المحتشدة فوق مدرجات الملعب وجنباته، ومن محبي هذه اللعبة الشعبية.

جاءت المباراة قوية ومثيرة، ووقف الكرامة كعادته نداً قوياً في الحد من خطورة لاعبي الوصيف وفي توجيه الضربات الساحقة لمنافسه الذي اعتمد الطريقة الدفاعية التي تتحول إلى هجومية، وعمد إلى استغلال الفرص في توجيه الضربات تلو الاخرى، وفي وضع حائط صد قوي للاعبي الكرامة لينتهي لجباليا بنتيجة 25-21.

وفي الشوط الثاني، بقي الكرامة يحاول عن التقدم وبرع في توجيه الإرسال بطريقة متقنة وفي إغلاق منطقة للحيلولة دون تمكين لاعبي جباليا من التسجيل، إلّا أنّ براعة لاعبي الأخير حسمته بالنتيجة 25-20.

وفي الشوط الأخير، فرض جباليا سيطرته على المباراة، واحكم قبضته على منافسه من خلال إسقاط الكرات القوية وسط ملعبه وفي الأطراف، وكذلك إجادة تناقل الكرات وتوجيهها هائلة، لينتهي بنتيجة 25-15. وبذلك، رفع الشباب رصيده للنقطة 18 في المركز الثاني، فيما بقي الكرامة في المركز الخامس وله 3 نقاط.

حكم اللقاء: حاتم حمودة حكم أول جهاد أبو حبل حكم ثان، ومحمد أبو سعدة مسجل، وحارث أبو العمرين، ومازن الكردي مراقبا خطوط، ومقيم حكام جمال حسونة، ومن لجنة مسابقات أحمد صالح.

الدرجة الممتازة

وفي الدرجة الممتازة لدوري كرة الطائرة في الجولة الثامنة، حقق خدمات رفح فوزاً ثميناً على خدمات النصيرات بالعلامة الكاملة، بنتيجة 3-صفر، برز رفح بطريقة قوية وقاد مباراة كبيرة تليق باسمه، واعتمد الكرات القوية وتوجيه الضربات الساحقة لمنافسه، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 25-14، لكن النصيرات عاد في الشوط الثاني، وبادل لاعبي رفح الضربات القوية وإجادة الإرسال بموقعه، إلا أن خبرة رفح حسمته بنتيجة 25-21.

وفي الشوط الثالث، برزت خبرة لاعبي رفح في السيطرة على أجواء اللقاء، وفي متابعة الكرات القوية الهائلة في ملعب المنافس، وكذلك في منع لاعبي النصيرات من التسجيل، لينتهي بنتيجة 25-10. ورفع رفح رصيده للنقطة 15 في المركز الرابع، وبقي خدمات النصيرات ثامنا برصيد 3 نقاط.

حكم اللقاء: رجب عبيد حكم اتحاد أول، وسمير المقيد حكم ثان، ومحمد صافي مسجل، وأحمد صالح، ومحمد الملفوح مراقبا خطوط، ومصطفى النواجحة مراقب مباراة.

وفي اللقاء الثاني، احرز نادي الوفاق فوزاً غالياً هاماً على نظيره شباب البريج، وذلك بالنتيجة الإدارية بثلاثة أشواط دون مقابل، لعدم اكتمال العدد القانوني للفريق، وبذلك رفع الوفاق رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، وبقي شباب البريج في المركز العشار الأخير خاليّ الوفاض.

حكم اللقاء: ياسر أبو عبيد حكم أول، وجميل الزعانين حكم ثان، وحسن غنيم، ونبيل الزناتي مراقبا خطوط، ومقيم حكام جمال حسونة، ومراقب مباراة أحمد صالح.

وادي في غزة

وصل إلى قطاع غزة المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي نجم نادي طلائع الجيش المصري، في زيارة إجازة نهاية الموسم الكروي المصري 2022-2023، حيث شارك في تدريباته ناديه الأمّ اتحاد خانيونس، أحد اندية الدرجة الممتازة، وفق لنصائح المدير الفني للفريق بهدف الحفاظ على لياقته البدنية قبل عودته مرة أخرى إلى مصر لبدء التحضير للموسم الجديد، وفي المقابل تمثل مشاركة نجم المنتخب الوطني الفلسطيني، بمثابة رفع الروح المعنوية لزملائه، قبل الدخول في الموسم الكروي الجديد.

الجدير بالذكر أن وادي ظهر في الدوري المحلي مع نادي الاتحاد بخانيونس، كما ظهر مع أندية الضفة الغربية، قبل استكمال طريقه في دوري الاحترافي الخارجي في المملكة الأردنية الهاشمية، ثم انتقاله للظهور مع المصري بورسعيد، ثم الانتقال إلى ناديه الحالي طلائع الجيش.

بطاقة النبريص

من جهة ثانية، قال نادي اتحاد خانيونس إن لاعبه خالد النبريص حصل على بطاقته الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى يتمكن من قيده في ملاك النادي البرتقالي والظهور معه في دوري الاضواء للموسم الجاري 20222-2023، حسب التوافق مع لجنة شؤون اللاعبين، خاصة أن الأخيرة اشترطت لتسجيله حصوله على البطاقة الدولية التي تؤكد عدم ارتباطه مع أي نادٍ وخاصة نادي الإسماعيلي المصري.

ويذكر أنّ النبريص تقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من النادي المصري التي وصلت إلى نصف مليون دولار، حيث جاء قرار الفيفا لصالحه. وفي خطوة لتأكيد موطئ قدم، انضبط اللاعب في تدريبات اتحاد خانيونس استعداداً للموسم الكروي المقبل 2023، وكذلك الظهر في بطولة كأس القطاع، دورة المرحوم إبراهيم ابو سليم، فضلاً عن مشاركته في تدريبات المنتخب الأولمبي في مشاركاته خارجية وآخرها دورة الألعاب الرياضية العربية في اللجزائر.

بطولة الووشو كونغ فو

اختتم الاتحاد الفلسطيني للووشو كونغ فو تصفيات بطولة المناطق للووشو كونغ فو، والتي أقيمت برعاية اللجنة الاولمبية الفلسطينية بالتعاون واستضافة بلدية رفح بمشاركة 12 ناديا، في مقر مركز "خربة العدس" الرياضي بحضور نائب رئيس الاتحاد أحمد العطلة، والأمين العام المساعد خالد ابو عريضة، ورئيس بلدية رفح الدكتور احمد الصوفي، ورئيس المركز الدكتور احمد لافي وعدد من اعضاء المجلس البلدي، حيث مثل منطقة رفح كل من نادي شباب كندا، ونادي جماعي رفح، واكاديمية النمور، ومركز خربة العدس، وهمر جيم ومن منطقة خان يونس، مركز الابطال الصيني، ونادي سبورت انيرجي، ومدرسة أسيد، ومن منطقة غزة نادي المشتل، ونادي الشعب، ومدرسة التاولو كونغ فو، ونادي الدرج. وأبدى العطلة سعادته بأجواء البطولة وتميز اللاعبين بالروح الرياضية العالية والمنافسة الحرة، شاكراً بلدية رفح على استضافتهم للبطولة وتقديم تسهيلات حتى تكللت البطولة بالنجاح، وشهدت البطولة منافسات ندية ومثيرة في الأوزان المتوسطة، وقدم اللاعبون أداء مميزاً في نزال "الساندا"، وجانب من أساليب الووشو كشفت عن وجود العديد من المواهب في الووشو كونغ فو . أشرف على البطولة فنيًّا رئيس لجنة المدربين، وائل العجلة، وحكم النزال رئيس لجنة الحكام حلمي مطر، وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج جميع الفئات حسب المناطق المشاركة.

في مدينة رفح، المركز الأول أكاديمية النمور الأساليب، المركز الأول نادي شباب كندا فئة الشباب المركز الأول مركز خربة العدس فئة الناشئين، وفي مدينة خانيونس المركز الأول مركز الأبطال الصيني فئة الشباب.

المركز الأول سبورت انيرجي فئة الناشئين، وفي مدينة غزة، المركز الأول نادي الشعب الرياضي فئة الناشئين.

المركز الأول نادي المشتل (مدرسة التاولو ) فئة الشباب، المركز الأول نادي الدرج فئة الرجال.

وفي الحفل الختامي للبطولة، جرى تكريم اعضاء لجنة الحكام بقيادة الحكم العربي حلمي مطر وتوزيع الجوائز والشهادات على المشاركين، وسط احتفالات كبيرة وتشجيع الجماهير الذي لم ينقطع طوال المنازلات.

الحاج رئيساً للعلاقات الدولية

اختير الرياضي الفلسطيني محمد الحاج رئيسا للجنة الرياضية، ومستشارا للعلاقات العامة الدولية في مجلس سفراء البورد الأوروبي للسلام والتسامح والتنمية المستدامة. وذكر المجلس أن اختيار الحاج لرئاسة اللجنة الرياضية, بعد مجهوده الكبير في الفترة الأخيرة، كما أنه ساهم في دعم غزة رياضياً، ولم يدخر أي جهد خلال وجوده في منصبه الجديد, بدعم الألعاب والرياضات في قطاع غزة, خاصة كمال الأجسام. يشار إلى أن الحاج مدرب دولي ولاعب كمال أجسام من قطاع غزة, قبل أن يغادر للإمارات في السنوات الأخيرة, وهناك أصبح عضوا فعالا في مجال العلاقات العامة, بجانب عمله مع عدة مؤسسات اجتماعية في مختلف الدول العربية.

من جانبه، قال الحاج إن طبيعة عمل مجلس البورد ترتكز على التنمية والاستثمار والأعمال الخيرية, وهو مكون من رجال أعمال ومشاهير وإعلامين وفنانين وشيوخ من مختلف أنحاء العالم، وأنه شارك في حضور المؤتمرات الدولية في العديد من الدول العربية والأوروبية, ما أكسبه تعزيز علاقاته بالكثير من الشخصيات.

الصادق: جهدنا بالكأس مقبول

قال المدير الفني لنادي جمعية نماء بسام أبو الصادق، إن خروج الفريق على يد نادي خدمات رفح العريق بطل الدوري العام الممتاز للموسم الأخير 2022، من بطولة كأس القطاع جاء مقبولاً خاصة أنه تمّ بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ما دلل على صمود الفريق وتقديمه أفضل عروضه أمام ناد بحجم الخدمات. وقال: الحمد لله نتيجة مقبولة بالنسبة لنا، تمكنا من تسيير المباراة كما نريد ووصلنا لركلات الترجيح أمام بطل الدوري الممتاز العام الماضي، والقرعة لم تخدمنا، حيث أوقعتنا مع فريق كبير وصاحب تاريخ عريق وانجازات كبيرة، ولكن بالإرادة والعزيمة تمكنا من تحقيق نتيجة طيبة أمامهم والخروج بشكل مشرف، مؤكداً أن الفريق طوى هذا الملف وهو يستعد للموسم المقبل الجديد ودوري الدرجة الاولى بهدف الصعود إلى الممتازة، وهو الهدف المنشود بالنسبة لجماهير نماء ومجلس إدارته الذي يقدم كلّ إمكاناته.