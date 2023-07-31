المباحث العامة تكشف ملابسات سرقة متجر لبيع الأحذية بغزة

غزة - وكالة الرأي

كشفت دائرة مباحث محافظة غزة –قسم الشيخ الرضوان- شكوى أحد المواطنين والتي مفادها قيام مجهول بسرقة متجره الخاص ببيع الأحذية، حيث قدرت قيمة المسروقات بـ 18 ألف شيكل.

وأوضحت المباحث العامة أنها وفور تلقيها الشكوى، باشرت بإجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات، لافتة إلى أنه تم الاشتباه بالمدعوين محمد (ش)، وأحمد (ق)، وبضبطهما واستجوابهما، أقرا بسرقة متجر المشتكي، مفيدين ببيع المسروقات والتصرف بكامل ثمنها.

وأشارت المباحث إلى أنها أحالت المشتبه بهما وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.